البنك المركزى يناقش تغيير أسعار الفائدة يوم الأربعاء القادم

قرر البنك المركزى تقديم موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم لبحث أسعار الفائدة إلى يوم الأربعاء المقبل بدلاً من يوم الخميس الذي تم إعلانه إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.





وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع مارس الماضي ، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، للمرة الثالثة على التوالي ، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.