Advertisements

البنك المركزى يناقش تغيير أسعار الفائدة يوم الأربعاء القادم

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
قرر البنك المركزى تقديم موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم لبحث أسعار الفائدة إلى يوم الأربعاء المقبل بدلاً من يوم الخميس الذي تم إعلانه إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع مارس الماضي ، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، للمرة الثالثة على التوالي ، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة السياسات النقدية تحرير سيناء البنك المركزي اسعار الفائدة

أخبار تهمك

السعودية تنقذ نفسها من كارثة بسبب لبنان وتصدر عدة قرارات صادمة

منذ ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

المصائب تلاحقها.. الانفجارات تدوي في إسرائيل ووزارة الدفاع ترفض التعليق لحفظ ماء الوجه

منذ ساعة و 22 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

البنك المركزى يناقش تغيير أسعار الفائدة يوم الأربعاء القادم

منذ أقل من ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ يوم

برشلونة يحدد سعر بيع نجمه

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. لجنة السياسات النقدية تثبت أسعار الفائدة في البنوك

سياسات "المركزي" تُخفض أسعار الفائدة في أول اجتماعاتها خلال 2019

وفق المتغيرات الاقتصادية الجديدة.. البنك المركزي يدرس تغيير أسعار الفائدة الخميس المقبل

غدًا.. البنك المركزي ينظر في أسعار الفائدة مع توقعات بالتثبيت بعد تحرير سعر الوقود

البنك العربي الأفريقي يؤجل قرار تخفيض أسعار الفائدة لحين دراسة السوق

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

05:00 م

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

08:00 م

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

09:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى