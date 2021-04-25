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"كتائب حزب الله" تطالب بإقالة حكومة الكاظمي

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
وكالات
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طالبت حركة "كتائب حزب الله" في العراق بإقالة حكومة مصطفى الكاظمي على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته 82 شخصا.

 

وذكرت الحركة في بيان صحفي: "يوم بعد آخر تنزلق بلادنا بخطى متسارعة نحو مهاوي مفجعة، تارة يعمل عليها الاحتلال وأخرى يسببها فساد الفاسدين في ظل غياب القانون والذي جعل ملف الخدمات بالعموم كالفريسة تتنافس في نهشها مافيات الفساد، لتجعل الإنسان العراقي أكثر معاناة وعوزا في معركة جديدة تضاف لمعركتي الإجرام الداعشي ووباء كورونا".

 

وأضافت: "في الوقت الذي نعزي فيه أسر الشهداء بفاجعة مستشفى ابن الخطيب، نطالب بإقالة حكومة الكاظمي التي زادت من ويلات العراقيين وعمقت الفقر والعوز بين الشرائح الفقيرة ووضعتها تحت رحمة الاحتلال وحيتان الفساد".

 

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإجراء تحقيق عاجل مع عدد من المسؤولين الصحيين في بغداد، على خلفية الحادث.

 

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب إلى 82 قتيلا و110 جرحى.

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الكلمات المفتاحية

مستشفى ابن الخطيب كتائب حزب الله حزب الله حريق

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