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نعرف على الثلاثي الكبار الأقرب للانضمام إلى منتخب مصر الأولمبي

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
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استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي على الأسماء التى سيتم ضمها وهم الثلاثي الكبار ضمن قائمة الفراعنة المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.

وأسفرت قرعة مسابقة كرة القدم بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.

وعلم الفجر الرياضي أن شوقي غريب استقر على ضم الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي
22 يوليو 2021 مصر ضد إسبانيا فى تمام التاسعة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة
25 يوليو 2021 مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة
28 يوليو مصر ضد أستراليا الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة

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