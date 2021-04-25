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إنجلترا تحارب العنصرية بحملة جديدة
الأحد 25/أبريل/2021 - 09:32 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الهيئات الحاكمة لكرة القدم الإنجليزية أعلنت بأنها ستقوم بمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام وذلك في حملة كبرى ضد العنصرية.
وقامت
جميع الإتحادات الإنجليزية بإعلان مقاطعة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
ابتداءاً من يوم الجمعة المقبل الساعة 5 مساءاً حتى الساعة 2 ليلاً يوم الثلاثاء
المقبل بتوقيت السعودية.
وتسعى
تلك المقاطعة لمكافحة الانتهاكات المستمرة والرسائل العنصرية والتمييزية ضد
اللاعبين والأشخاض الآخرين على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.
وأعلنت
أندية الدوري الإنجليزي والمعروف بالبريميرليج إنضمامها إلى هذه الحملة التي أطلق
عليه اسم (عطلة نهاية الأسبوع)، حيث سيتم مقاطعة مواقع التواصل الإجتماعي لمدة 24
ساعة.
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