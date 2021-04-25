بعد قليل.. الحلقة الـ13 من "الاختيار2" على "on"

تبدأ بعد قليل الحلقة الـ13 من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "on" قي تمام الساعة الـ9 مساء.



ومن المقرر أن تشهد الحلقة الكثير من الأحداث حيث انتظر عناصر الإخوان المقدم زكريا يونس أمام منزله لمحاولة اغتياله.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

