برلمانية: زيارة ولي عهد أبو ظبي للقاهرة توثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن الهدف من زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمصر ماهو إلا لاجراء محادثات ثنائية بين الجانبين المصري والإماراتي في أمور عدة تخص المنطقة العربية والإقليمية، التي لازالت حديثه الساعة، خاصة أنهما دولتان لهما مكانة كبيرة على المستوى العربي والإقليمي.



وأشارت عطوة، خلال البيان الصادر لها، إلى أن التنسيق الكامل والتعاون بين البلدين يعتبر وأحد من اهم أركان الأمن القومي العربي، لافتة إلى أن هناك تنسيقا كامل بين البلدين في الكثير من المجالات، فالأمر لا يقتصر فقط على توحيد الرؤي السياسية، ولكن هناك تعاونات اقتصادية.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن زيارة ولي عهد ابو ظبي لمصر تساهم بشكل كبير في جني الدولة المصرية الكثير من الثمار خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الاستثمارات الإماراتية في مصر تشهد نقلة نوعية قريبا.