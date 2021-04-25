قبل الافطار .. مصرع ٣ أشخاص فى حادث " تريلا " على طريق طنطا - القاهرة (صور (

دهست سيارة نقل ثقيل "تريلا" ثلاثة اشخاص أثناء استقلالهم دراجة نارية، على طريق "طنطا - القاهرة" أمام كوبري المحلة القديم، مما تسبب في مصرعهم في الحال.



كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام كوبري المحلة القديم على طريق "طنطا - القاهرة "، مما تسبب في مصرع 3 أشخاص في الحال.



وتبين من التحريات أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة النارية من الخلف، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص كانوا من مستقلي الدراجة النارية أثناء عودتهم للمنزل لتناول الإفطار.