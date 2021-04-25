سباعية اسوان تحيى الليالى الرمضانية بالمحافظات

تشارك فرقة السباعية للإنشاد الدينى التابعة لفرع ثقافة اسوان بقيادة الشيخ حسين البيومى بإحياء الليالى الرمضانية المباركة بعدد من المحافظات القاهرة يوم ١٤ رمضان، السويس ١٥ رمضان، الاسماعيلية ١٦ رمضان، المسرح الرومانى ١٧ رمضان، حى الاسمرات ١٨ رمضان،قصر ثقافة شبرا الخيمة ١٩ رمضان، حيث تقدم عروضها المتميزة مجموعة متنوعة من الابتهالات والتواشيح والمدائح النبوية عن خير خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، يا أمنة بشراكي سبحان من أعطاكي، وراحو المدينة وصلوا باب السلام شموا المسك والطيب من ذاك المقام''.