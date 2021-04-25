Advertisements

سباعية اسوان تحيى الليالى الرمضانية بالمحافظات

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
تشارك فرقة السباعية للإنشاد الدينى التابعة لفرع ثقافة اسوان بقيادة الشيخ حسين البيومى بإحياء الليالى الرمضانية المباركة بعدد من المحافظات القاهرة يوم ١٤ رمضان، السويس ١٥ رمضان، الاسماعيلية ١٦ رمضان، المسرح الرومانى ١٧ رمضان، حى الاسمرات ١٨ رمضان،قصر ثقافة شبرا الخيمة ١٩ رمضان، حيث تقدم عروضها المتميزة مجموعة متنوعة من الابتهالات والتواشيح والمدائح النبوية عن خير خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، يا أمنة بشراكي سبحان من أعطاكي، وراحو المدينة وصلوا باب السلام شموا المسك والطيب من ذاك المقام''.
سباعية اسوان تحيى الليالى الرمضانية بالمحافظات
سباعية اسوان تحيى الليالى الرمضانية بالمحافظات
سباعية اسوان تحيى الليالى الرمضانية بالمحافظات
سباعية اسوان تحيى الليالى الرمضانية بالمحافظات
سباعية اسوان تحيى الليالى الرمضانية بالمحافظات
سباعية اسوان تحيى الليالى الرمضانية بالمحافظات

أخبار تهمك

برشلونة يحدد سعر بيع نجمه

منذ أقل من ساعتين

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ يوم

المصائب تلاحقها.. الانفجارات تدوي في إسرائيل ووزارة الدفاع ترفض التعليق لحفظ ماء الوجه

منذ ساعة و 24 دقيقة

البنك المركزى يناقش تغيير أسعار الفائدة يوم الأربعاء القادم

منذ ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

السعودية تنقذ نفسها من كارثة بسبب لبنان وتصدر عدة قرارات صادمة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

05:00 م

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

08:00 م

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

09:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى