زكريا يوسف يستدرج عناصر الإخوان.. بدء الحلقة الـ13 من "الاختيار2"

بدأت منذ قليل الحلقة الـ13 من مسسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.



وسميت الحلقة باسم "خيانة عظمى"، وبدأت الحلقة باستدراج "زكريا يونس" كريم عبد العزيز لعناصر الإخوان ولكنهم اكتشفو أنه كمين وهربو منه.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

