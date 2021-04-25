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شعبية اسوان تجوب المحافظات احتفالا بليالى رمضان

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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احتفالا بليالى رمضان تجوب فرقة اسوان للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة اسوان عدد من المحافظات "السويس يوم ١٢ رمضان، الاسماعيلية يوم ١٣ رمضان، مدينة الطور يوم ١٤ رمضان، مدينة شرم الشيخ يوم ١٥ رمضان، مدينة الشبان المسلمين بالدقى "الشباب والعمال" يوم ١٦ رمضان، قصر ثقافة الشرفا يوم ١٧ رمضان، قصر ثقافة الاسمرات يوم ١٨ رمضان، قصر ثقافة السينما يوم ١٩ رمضان، المسرح الرومانى يوم ٢٠رمضان" لتقديم عروضها المتميزة.


والجدير بالذكر أن الفرقة تقدم (12) لوحة فنية رقصة شعبية مستوحاة من البيئة الأسوانية، ومن التراث الفنى الأسوانى والنوبى منها رقصات الأراجيد والكارج والتاتا والكف والنجرشاد، بالإضافة إلى الفقرات الغنائية المختلفة


مشيرا أن الفرقة تشارك فى المناسبات والفعاليات الفنية والثقافية المختلفة التى تقام على أرض محافظة أسوان بشكل مستمر، ومنها عيد المحافظة القومى، ومهرجان تعامد الشمس الذى يحدث مرتين سنويًا، بجانب المهرجانات الأخر ومنها مهرجان أسوان للثقافة والفنون، الحفل الختامى لمهرجان سبموزيوم أسوان الدولى.
شعبية اسوان تجوب المحافظات احتفالا بليالى رمضان
شعبية اسوان تجوب المحافظات احتفالا بليالى رمضان
شعبية اسوان تجوب المحافظات احتفالا بليالى رمضان
شعبية اسوان تجوب المحافظات احتفالا بليالى رمضان
شعبية اسوان تجوب المحافظات احتفالا بليالى رمضان
شعبية اسوان تجوب المحافظات احتفالا بليالى رمضان

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