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الاتحاد الدولي للريشة الطائرة يعتمد أحمد مشعل حكمًا دوليًا

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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اعتمد الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، الحكم المصري أحمد محمد مشعل كحكم دولي بداية من عام 2021، للمشاركة في بطولاته الدولية والعالمية خلال الفترة المقبلة.

 

ويعد "مشعل" أول حكم مصري يحصل على الشارة الدولية في ظل اهتمام اتحاد اللعبة برئاسة هشام التهامي في الإرتقاء بمستوى الحكام ودعمهم.

 

ومن جانبه، أكد هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة عن سعادته بدخول "مشعل" للقائمة الدولية حيث إنه المصري الوحيد المتواجد بهذه القائمة إضافة إلى كونه واحد من 4 حكام مصريين معتمدين على المستوى القاري، متمنيًا له التوفيق وإعلاء اسم مصر عاليًا في قادم البطولات والأحداث الكبرى.

 

ومن المقرر، أن يشارك "مشعل" في قادم البطولات الدولية التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي.

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