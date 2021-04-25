305 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحه خلال حملة تفتيش علي الأسواق



تمكن مكتب مراقبة الأغذية بمركز أسوان، من ضبط عدد 305 كيلو جراما من اللحوم المجمدة غير الصالحة، وذلك خلال حملة تفتيش علي الأسواق وأماكن بيع وتخزين المواد الغذائية، وجاري تحرير الماحضر اللازمة حيال المخالفين.





وذلك بناء علي توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وتحت إشراف الدكتور مصطفي ابو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، من أجل حماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، علاوة على استمرار الحملات المشتركة مع الجهات المعنية لمراقبة السلع والمواد الغذائية، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك وحفاظا على صحة المواطن الأسواني.