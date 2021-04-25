عناصر الإخوان يحاولون استقطاب يوسف الرفاعي.. الحلقة الـ13 من "الاختيارض2"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "الاختيار2"، المذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.



وعقب حضور يوسف الرفاعي أحد الدروس الدينية بأحد المساجد، لم يقتنع بأن أحد أفراد الشرطة هو من يلقي هذه الدروس ولكنهم ما زالو يحاولون استقطابه.



وحاول يوسف الرفاعي إصلاح علاقته بـ"عاليا" من خلال تدخل زوجة "زكريا يونس" كريم عبد العزيز حيث تحدثت معها، وحددت موعد لمقابلتها.



وحصل عدد من عناصر الإخوان على ورق هام يضم معلومات أمنية عن مصر وقررو بيعها لـ "قطر".



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

