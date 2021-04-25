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26 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
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ذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد بلغت 26 سفينة حاويات وبضائع عامة، لافتا إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ; لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

وأوضح المكتب- في بيان، اليوم الأحد- أن ميناء شرق بورسعيد وصلت إليه 5 سفن حاويات، وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وأشار إلى أن ميناء غرب بورسعيد وصلت إليه سفينتا حاويات، وغادرته سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

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