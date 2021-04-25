26 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

ذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد بلغت 26 سفينة حاويات وبضائع عامة، لافتا إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ; لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.





وأوضح المكتب- في بيان، اليوم الأحد- أن ميناء شرق بورسعيد وصلت إليه 5 سفن حاويات، وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.





وأشار إلى أن ميناء غرب بورسعيد وصلت إليه سفينتا حاويات، وغادرته سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.