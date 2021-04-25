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توريد 11095 طن قمح لشون وصوامع الغربية

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
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أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أنه تم توريد 11095 طن قمح إلى الشون والصوامع، منذ بداية موسم التوريد في 15 أبريل الجاري.

وقال رحمي، اليوم الأحد، إن كميات القمح التي تم توريدها للبنك الزراعي بلغت 412 طنا، وشركة المطاحن 4 آلاف و838 طنا، والشركة المصرية القابضة 5 آلاف و845 طنا.. موضحا أن المساحة المنزرعة بالمحصول بلغت 131 ألف فدان.

وناشد رحمي، المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.. مشيرا إلى الإشراف المستمر على عمليات التوريد واستلام القمح بالصوامع، وتذليل كافة العقبات لضمان عدم وجود عوائق خلال فترة توريد المحصول للشون والصوامع.

وأكد تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، مندوب عن مديرية التموين والتجارة، مندوب من هيئة سلامة الغذاء، أمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

ولفت إلى أن سعر توريد إردب القمح المحلى لموسم 2021، بلغ 725 جنيها، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، مشيرا إلى أنه سيتم سداد مستحقات (الموردين - المزارعين) بعد 72 ساعة من التوريد.

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