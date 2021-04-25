موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لقاء قوي أمام البنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
موعد
مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري
ومن
المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي لحساب منافسات الجولة السابعة
عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة والنصف من
مساء غد الإثنين.
وتنقل
مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي بالجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري
المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1، على أرضية ملعب
ستاد السلام.
وحقق
الفارس الأبيض فوزا غاليا أمام أمام الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، ضمن إطار
منافسات الجولة السادسة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويحتل
الزمالك قمة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد برصيد 36 نقطة
من 16 مباراة خاضها الفريق في المنافسة المحلية هذا الموسم.