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موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لقاء قوي أمام البنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

 

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

 

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي لحساب منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الإثنين.

 

وتنقل مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي بالجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1، على أرضية ملعب ستاد السلام.

 

وحقق الفارس الأبيض فوزا غاليا أمام أمام الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

 

ويحتل الزمالك قمة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد برصيد 36 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق في المنافسة المحلية هذا الموسم.

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