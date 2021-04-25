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شرط وحيد يبقي أندريا بيرلو في تدريب يوفنتوس

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
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أكد فابيو باراتيتشي مدير الكرة بنادي يوفنتوس، اليوم الأحد أن المدرب أندريا بيرلو سيستمر في قيادة الفريق في الموسم المقبل إذا تأهل بالفريق للنسخة المقبلة من بطولة دوري الأبطال.

وقال باراتيتشي في تصريحات لشبكة قنوات سكاي سبورت: "نعم بيرلو سيستمر في حال التأهل للمشاركة بدوري الأبطال، لا نفكر في خطة بديلة في حالة عدم التأهل".

وأضاف: "لدينا ثقة في ما نقوم به وإذا تمكنا من التأهل لدوري الأبطال سيكون بيرلو هو المدرب".

كما أكد باراتيتشي أن "البيانكونيري" يعيش اللحظة الحالية "بهدوء كبير" دون القلق بشأن توقيع عقوبات عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسبب بطولة دوري السوبر الأوروبي، والتي كان أحد المشاركين في تأسيسها.

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