مظاهرات بعين شمس وظهور خاص لـ أحمد سعيد عبد الغني.. الحلقة الـ13 من "الاختيار 2"

شهدت الحلقة الـ13 الكثير من الأحداث، حيث شهدت مظاهرت بمحافظة القاهرة وخاصة بعين شمس.



وقام المقدم زكريا يونس بالتحقيق في هذه القضية، كما تابع قضية التخابر التي كان يحقق فيها الشهيد العقيد محمد مبروك.



وظهر الفنان أحمد سعيد عبد الغني، والذي يجسد دور أحمد فايز حيث لجأ إليه "زكريا يونس للحصول على أحد عناصر الإخوان في منطقة الجيزة



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

