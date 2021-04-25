"البريد" تصدر طابع تذكاري بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء والذي يوافق ٢٥ ابريل من كل عام وهو اليوم الذي استطاعت فيه مصر تحرير أرض سيناء واستردادها.





صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ان عيد تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة عند جميع المصريين و يعد يوم من الأيام الفارقة في تاريخ مصر ، حيث انه شهد تتويج ملحمة أكتوبر المجيدة، التي استطاع فيها الجيش المصري الإنتصار واستعادة كرامة العسكرية المصرية، و البدء في مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام.





واوضح الدكتور شريف فاروق ان تصميم طابع الاحتفال بذكرى تحرير سيناء يضم خريطة سيناء ملونة وتم إلغاء باقي ألوان الخريطة ليشير بطريقة فنية الي أهمية أرض سيناء كما تم كتابة عيد تحرير سيناء بالخط العربي الأصيل بالاضافة الي علم مصر في منتصف الطابع علي أرض سيناء في اشارة الي عودتها الي مصر كما تم اضافة بعض الأضواء على خريطة سيناء في اشارة الي عودة الحياة و الإستقرار، بالاضافة إلي الحمام الابيض على جانبي سيناء للتعبير عن انها ارض السلام والاشارة الي مستقبل مشرق.





وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يحرص دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والاحداث الهامة تخليداً لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.





وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (٣ سم في ٥ سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات ومزود بتقنية ال QR Code والتي تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول علي مزيد من المعلومات المتعلقة بالطابع.