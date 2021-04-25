Advertisements
الضابط خيرت يقع في مأزق ويوسف الرفاعي يطلب نقله لـ سينا..الحلقة الـ13 من "للاختيار2"
الأحد 25/أبريل/2021 - 10:38 م
مي مرسي
Advertisements
بدأت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.
وتناول "خيرت" وهو طارق صبري، عن ترقيته كضابط مكافحة الإرهاب، وتعجب يوسف الرفاعي "احمد مكي" عقب معرفته ذلك.
وطلب يوسف الرفاعي، نقله إلى سيناء من المقدم عاصم.
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.
وتناول "خيرت" وهو طارق صبري، عن ترقيته كضابط مكافحة الإرهاب، وتعجب يوسف الرفاعي "احمد مكي" عقب معرفته ذلك.
وطلب يوسف الرفاعي، نقله إلى سيناء من المقدم عاصم.
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements