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الضابط خيرت يقع في مأزق ويوسف الرفاعي يطلب نقله لـ سينا..الحلقة الـ13 من "للاختيار2"

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وتناول "خيرت" وهو طارق صبري، عن ترقيته كضابط مكافحة الإرهاب، وتعجب يوسف الرفاعي "احمد مكي" عقب معرفته ذلك.

وطلب يوسف الرفاعي، نقله إلى سيناء من المقدم عاصم.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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