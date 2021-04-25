Advertisements

تعرف على سر مشادة رمضان صبحي مع حسام حسن

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشف على صقر وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب بيراميدز، عن السبب وراء مشادة قائد المنتحب الأولمبى مع حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى.

وقال على صقر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة : "لم يحدث أزمة بين حسام حسن ورمضان صبحى ، كابتن حسام وهو خارج من الملعب كان يتحدث مع الحكم الرابع ، رمضان ظن أنه يتحدث معه فرد عليه ، لكن الامر لم يرتقى لكونها خناقة أو خلاف وانتهت في وقتها".

وأضاف على صقر:"رمضان صبحى يؤدى مع ناديه بصورة جيدة والضغوط طبيعية لانه رحل من الاهلى نادى كبير ".

وأكمل وكيل رمضان صبحى:"منتظرين دائماً الأفضل من اللاعب ولكنه يسير بصورة طيبة مع بيراميدز".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي مع حسام حسن رمضان صبحي حسام حسن بيراميدز

أخبار تهمك

السعودية تنقذ نفسها من كارثة بسبب لبنان وتصدر عدة قرارات صادمة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تعرف على سر مشادة رمضان صبحي مع حسام حسن

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعتين و 24 دقيقة

المصائب تلاحقها.. الانفجارات تدوي في إسرائيل ووزارة الدفاع ترفض التعليق لحفظ ماء الوجه

منذ ساعتين

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 6 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

البنك المركزى يناقش تغيير أسعار الفائدة يوم الأربعاء القادم

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

شوقى غريب يكشف عن قائد منتخب مصر الأولمبي فى طوكيو

حقيقة غضب لاعبي المنتخب الأولمبي بسبب ضم محمد صلاح

مفاجأة.. نجم الأهلي مرشح للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي فى الأولمبياد

موقف محمود علاء من الرحيل عن الزمالك

نجم الأهلي السابق: أرشح أحمد حسن لقيادة بيراميدز

قائد الأهلي السابق: لم أندم على العمل في بيراميدز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

05:00 م

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

08:00 م

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

09:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى