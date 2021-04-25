تعرف على سر مشادة رمضان صبحي مع حسام حسن

كشف على صقر وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب بيراميدز، عن السبب وراء مشادة قائد المنتحب الأولمبى مع حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى.





وقال على صقر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة : "لم يحدث أزمة بين حسام حسن ورمضان صبحى ، كابتن حسام وهو خارج من الملعب كان يتحدث مع الحكم الرابع ، رمضان ظن أنه يتحدث معه فرد عليه ، لكن الامر لم يرتقى لكونها خناقة أو خلاف وانتهت في وقتها".





وأضاف على صقر:"رمضان صبحى يؤدى مع ناديه بصورة جيدة والضغوط طبيعية لانه رحل من الاهلى نادى كبير ".





وأكمل وكيل رمضان صبحى:"منتظرين دائماً الأفضل من اللاعب ولكنه يسير بصورة طيبة مع بيراميدز".