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الصحة: التحاق 10 آلاف طبيب ضمن الزمالة المصرية خلال عامي 2019 و2020

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وزيرة الصحة تؤكد الدور الكبير لمنظومة التعليم الطبي المهني التي تساهم في سد أي عجز في القوى البشرية والاستفادة من خبرات الأطباء

وزيرة الصحة توجه بتوزيع أطباء الزمالة للعمل بنظام دوري في مستشفيات عزل كورونا مع صرف حوافز شهرية لهم

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن التحاق ١٠ آلاف و٧٧ طبيبًا ضمن نظام البرامج التدريبية للزمالة المصرية، في مختلف التخصصات، منذ بداية التكليف على نظام الزمالة المصرية في عام ٢٠١٩، وذلك ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان مساء اليوم، الأحد، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لبحث سبل الاستفادة من خبرات أطباء الزمالة المصرية وتوزيعهم للعمل والاستفادة من خبراتهم في مستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا.

وذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتور إيهاب كمال مساعد الوزيرة للتعليم الطبي المهني، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس الأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة، والدكتور مجدي الصيرفي الأمين العام للزمالة المصرية، والدكتور عبدالسلام شلبي مساعد الأمين العام للزمالة المصرية.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع الدور الكبير لمنظومة التعليم الطبي المهني التي تساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر، والاستفادة من خبرات هؤلاء الأطباء والتغلب على أي عجز أو نقص في القوى البشرية، حيث إن نظام الزمالة المصرية سيساهم في تخريج من ١٠ إلى ١٢ ألف طبيب سنويًا في مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بتوزيع الأطباء المتخصصين ضمن البرامج التدريبية للزمالة المصرية لسد أي عجز في مستشفيات عزل مصابي فيروس كورونا ومستشفيات الحميات والصدر، بالإضافة إلى المستشفيات المركزية، على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سيتم تكليفهم على نظام عمل دوري في تلك المستشفيات.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بصرف حوافز شهرية لأطباء الزمالة المصرية خلال فترة عملهم بمستشفيات عزل مصابي فيروس كورونا، كما وجهت بتوفير سكن لائق لهم، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من خبراتهم وجهودهم لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.

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