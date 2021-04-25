تعرف على جميع مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25" ليوسف الشريف والقنوات الناقلة | مسلسلات رمضان 2021





قامت قناة أون ON، بالإعلان عن جميع مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25" للفنان يوسف الشريف عبر شاشتها، وذلك ابتداءًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 28/4/2021 في شهر رمضان المبارك.





ويعرض مسلسل "كوفيد 25" للفنان يوسف الشريف، في تمام ا لساعة 12.30 صباحًا، ويعاد الساعة 7 صباحًا و 11.30 صباحاً، حيث يعرض العمل على قناتي أون ON والحياة خلال النصف الثانى من شهر رمضان الجاري.





مسلسل "كوفيد 25"

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.





نبذة عن مسلسل "كوفيد 25"

مسلسل "كوفيد 25" يعرض في 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.





وقدم يوسف الشريف في رمضان الماضى مسلسل "النهاية" تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرفاياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.



