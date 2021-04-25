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"التعمير والإسكان": تنمية سيناء توفر فرص عمل للأهالي وترتقي بمستواهم اقتصاديًا

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:47 م
اللواء مهندس محمود نصار
اللواء مهندس محمود نصار
داليا الحسين
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قال اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، إن تنمية سيناء توفر فرص عمل للأهالي وترتقي بمستواهم اقتصاديًا، موجها التحية لأهالي سيناء الذين تحملوا معاناة الفترة الماضية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأحد أن أهالي سيناء قدموا التعاون مع الدولة في الفترة الماضية، مؤكدا أن الدولة تفتح محاور التنمية في سيناء.

وأشار إلى أن المزارع الجديدة في سيناء مساحتها من 50 إلى 100 فدان، متابعا: "نحاول تنمية التجمعات اليدوية في سيناء ونمدها بالخدمات كافة.

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