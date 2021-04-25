الحلقة الـ13 من "الاختيار2" تشهد أحداث 24 ديسمبر بالدقهلية

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل "الاختيار2" أحداث انفجار يوم 14 ديسمبر في مديرية أمن الدقهيلة.



وظهر عناصر الإخوان ومنهم "إسلام جمال"، وهم يتحدثون عن نجاح عملية الدقهلية كما يخططون لعملية أخرى.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

