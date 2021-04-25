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مقتل سبعة شرطة أفغان تزامنا مع انسحاب القوات الأجنبية

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفاد مسؤولون أفغان بأن كمينا نصبه مقاتلو حركة طالبان أسفر عن مقتل سبعة من عناصر الشرطة الأفغانية على الأقل، كانوا في عداد قوة أمنية لحراسة مناجم النحاس في ولاية لوغار.

 

ووقع الهجوم مع إعلان القائد العسكري الأمريكي في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر بدء العمل لسحب القوات الأجنبية المتبقية في هذا البلد، تنفيذا لأوامر الرئيس جو بايدن.

 

وقال ديدار لاوانغ المتحدث باسم حاكم ولاية لوغار لفرانس برس "إن سبعة من رجال الشرطة قتلوا وجرح ثلاثة عندما نصب مقاتلو طالبان كمينا لسياراتهم في منطقة محمد أغا" جنوب كابل.

 

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية الأحد إن طالبان نفذت ست هجمات انتحارية و62 تفجيرا خلال الأيام العشرة السابقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60 مدنيا وإصابة 180.

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