عبد المعين يعتذر عن قيادة فريق الكرة النسائية بمنتخب السويس

تقدم كريم عبد المعين عضو مجلس ادارة النادى و المشرف على فريق الكرة النسائية بإعتذار عن الإستمرار مع فريق الكرة النسائية بنادي منتخب السويس بعد تحقيق هدف الصعود للدوري الممتاز .

وقال " عبد المعين" الاعتذار قناعة مني بضرورة فصل الأنشطة الرياضية والاجتماعية عن أعضاء مجلس الإدارة اللذين من المفترض دورهم رسم سياسات النادي فقط "بس اللي يفهم " .. وليس تطويعها للانتخابات أو الوجاهة وتعيين الاقارب.

وأضاف الاعتذار أيضاً في ظل محاولات بعض أعضاء المجلس وقف مسيرة الفريق لوجودي رغم نجاحاته وصعوده وإعلان الدعم من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس و ميدو هلال رئيس النادي .

وبارك عبد المعين لتعيين مدير للكرة للفريق الأول لكرة القدم كخطوة علي الطريق الصحيح لإنقاذ مايمكن إنقاذه.