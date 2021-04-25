Advertisements

عبد المعين يعتذر عن قيادة فريق الكرة النسائية بمنتخب السويس

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
Advertisements
تقدم كريم عبد المعين عضو مجلس ادارة النادى و المشرف على فريق الكرة النسائية بإعتذار عن الإستمرار مع فريق الكرة النسائية بنادي منتخب السويس بعد تحقيق هدف الصعود للدوري الممتاز .
وقال " عبد المعين" الاعتذار قناعة مني بضرورة فصل الأنشطة الرياضية والاجتماعية عن أعضاء مجلس الإدارة اللذين من المفترض دورهم رسم سياسات النادي فقط "بس اللي يفهم " .. وليس تطويعها للانتخابات أو الوجاهة وتعيين الاقارب.
وأضاف الاعتذار أيضاً في ظل محاولات بعض أعضاء المجلس وقف مسيرة الفريق لوجودي رغم نجاحاته وصعوده وإعلان الدعم من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس و ميدو هلال رئيس النادي .
وبارك عبد المعين لتعيين مدير للكرة للفريق الأول لكرة القدم كخطوة علي الطريق الصحيح لإنقاذ مايمكن إنقاذه.

أخبار تهمك

برشلونة يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعتين و 25 دقيقة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تعرف على سر مشادة رمضان صبحي مع حسام حسن

منذ نصف ساعة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 11 ساعة

المصائب تلاحقها.. الانفجارات تدوي في إسرائيل ووزارة الدفاع ترفض التعليق لحفظ ماء الوجه

منذ ساعتين

السعودية تنقذ نفسها من كارثة بسبب لبنان وتصدر عدة قرارات صادمة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ ساعتين و 53 دقيقة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ يوم

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

البنك المركزى يناقش تغيير أسعار الفائدة يوم الأربعاء القادم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 م

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

05:00 م

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

08:00 م

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

09:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى