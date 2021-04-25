موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

تعادل نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره ليدز يونايتد، سلبيًا بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى مانشستر يونايتد أمام ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب إيلاند رود.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليفربول، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أولد ترافورد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.