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عاجل.. اصابة أسرة كاملة في حادث مروري مروع بطريق "قنا - سفاجا"

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا – سفاجا، بالقرب من الكيلو 15، ونقل الجميع الى مستشفى قنا الجامعي.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد إصابة كل من باترك أنطون الفريد، 3 سنوات، وشقيقه مارك، 5 أعوام، وجولي، 7 أعوام، ووالدهم أنطون الفريد، 40 عامًا، ووالدتهم سارة فوزي، 36 عامًا، في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من الكيلو 15، بطريق قنا – سفاجا الصحراوي.
تم نقل المصابين الى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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