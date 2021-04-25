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عاجل.. اصابة أسرة كاملة في حادث مروري مروع بطريق "قنا - سفاجا"
الأحد 25/أبريل/2021 - 10:38 م
بسام عبدالحميد
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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا – سفاجا، بالقرب من الكيلو 15، ونقل الجميع الى مستشفى قنا الجامعي.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد إصابة كل من باترك أنطون الفريد، 3 سنوات، وشقيقه مارك، 5 أعوام، وجولي، 7 أعوام، ووالدهم أنطون الفريد، 40 عامًا، ووالدتهم سارة فوزي، 36 عامًا، في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من الكيلو 15، بطريق قنا – سفاجا الصحراوي.
تم نقل المصابين الى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد إصابة كل من باترك أنطون الفريد، 3 سنوات، وشقيقه مارك، 5 أعوام، وجولي، 7 أعوام، ووالدهم أنطون الفريد، 40 عامًا، ووالدتهم سارة فوزي، 36 عامًا، في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من الكيلو 15، بطريق قنا – سفاجا الصحراوي.
تم نقل المصابين الى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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