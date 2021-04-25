عاجل.. اصابة أسرة كاملة في حادث مروري مروع بطريق "قنا - سفاجا"

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا – سفاجا، بالقرب من الكيلو 15، ونقل الجميع الى مستشفى قنا الجامعي.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد إصابة كل من باترك أنطون الفريد، 3 سنوات، وشقيقه مارك، 5 أعوام، وجولي، 7 أعوام، ووالدهم أنطون الفريد، 40 عامًا، ووالدتهم سارة فوزي، 36 عامًا، في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من الكيلو 15، بطريق قنا – سفاجا الصحراوي.

تم نقل المصابين الى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

