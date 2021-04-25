زكريا ينقذ أوراق أمنية هامة من الهرب إلى قطر بواسطة عناصر الإخوان.. انتهاء الجحلقة الـ13 من "الاختاير2"

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل "الاختيار2" الكثير من الأحداث، حيث قبض زكريا يونس "كريم عبد العزيز على عدد من عناصر الإخوان المخططين لتهريب أوراق هامة لمعلومات أمنية عن مصر.



وقبض زكريا يونس، على أحد عناصر الإخوان وهو في طريقه لـ"قطر" لتهريب هذا الورق مقابل المال.



كما ذهب يوسف الرفاعي في مأمورية، لعدد من أعداء الوطن وانتهت الحلقة على ذلك.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

