القبض على محمود حافظ بتهمة خطف روجينا ووفاة والدة باسم سمرة في الحلقة 14 مسلسل 'بنت السلطان'

عُرضت منذ قليل الحلقة الرابعة عشر من مسلسل 'بنت السلطان' ، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا ويشاركها عدد من النجوم منهم الفنان باسم سمرة.



وبدأت أحداث الحلقة بمحاولة روجينا 'عزة' الهروب من منزل محمود حافظ 'جابر' بعدما خطفها ونحجت في ذلك بمساعدة إحدى زوجات جابر ، وبعد خروجها من المنزل وجدت شقيقها محمد مهران 'عمر' وحسام ومع قوة من ضباط الشرطة وتم القبض على جابر بتهمة خطفها ، وفي الطريق يطلب حسام من عمر يد عزة وواقف على ذلك.



وتوالت الأحداث واتصل باسم سمرة "حمو" على روجينا 'عزة' من هاتف صبيه ميدو لترد عليه ويعلم أنها مازالت حية ، وذهب إلى والداته سوسن بدر ليخبرها ذلك ، فوجدها ميتة ودخل في حالة انهيار شديدة بعد موتها.



وانتهت أحداث الحلقة بقيام عزة بالإتصال بصديقتها منه لتخبرها عن ما حدث لها وتأخذ رأيها في زواجها من أحمد مجدي والذي يجسد دوره حسام بعدما طلب يديها من شقيقها عمر 'محمد مهران'، وقامت منه بتسجيل المكالمة معها لترسلها لحمو بعدما وعدها بمكافأة حينما تعرف أي معلومة عن عزة.



يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.