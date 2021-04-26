يوسف الحسيني لـ"محمد رمضان": "عشان خاطر النبي إهدى وقول هديت"





وجه الإعلامي يوسف الحسيني، رسالة للفنان محمد رمضان، بعد إثارته للعديد من المشاكل مع الإعلامي عمرو أديب، ومع اسرة أسماعيل ياسين، بعد الإساءة للفنان الكبير في مسلسل "موسى"،.وقال "الحسيني" خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري: "يا محمد صالح الناس.. ما ينفعش نزعل إسماعيل ياسين القامة العظيمة الكبيرة ما ينفعش نفتح على نفسنا مليون جبهة، ما ينفعش يبقى عندما ما يطلق عليه فرط القوة"وتابع: "يا محمد عشان خاطر النبي رمضان كريم، إهدى وقول هديت.. دي نصيحة المحبين أو نصيحة راجل ليس له ناقة أو جمل".