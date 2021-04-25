وزير التعليم العالي يكشف مصير العملية التعليمية في الجامعات



وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الأحد، إلى أنه لن يقبل ان يكون هناك خريج مصري بسوق العمل لم يحصل على الجرعة التعليمية كاملة، موضحا أن هناك حلين إما ان يتم الانتهاء من العملية التعليمية في موعدها، أو يتم مد الدراسة حتى شهر أكتوبر.



وأضاف، "إحنا مش عايزين نمد الدراسة حتى يستمتع الطلاب بإجازاتهم الصيفية، متابعا: "معندناش حاجة اسمها حذف مناهج في الجامعات"، مؤكدا أن الوضع ليس مقلقا في الجامعات.



وتابع، "معندناش مشاكل في الجامعات، والطلاب يستمروا زي ما هما، وقادرين نكمل بتطبيق نظام التعليم الهجين، والتعليم عن بعد"، مؤكدا أنه لن هناك تقديم لأبحاث بديلا عن الامتحانات، ولابد من تقييم الطلاب.



قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه ليس أي هناك قرار جديد يتعلق بالدراسة في الجامعات، والدراسة مستمرة كما هي، معلقا: "لا وجه للمقارنة بين وضع التعليم العالي، ووضع المدارس".