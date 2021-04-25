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ننشر خطوات الحصول على "ورقة المفاهيم" لطلاب الثانوية العامة كبديل للكتاب المدرسي

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:41 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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ننشر خطوات الحصول على "ورقة المفاهيم" لطلاب الثانوية العامة كبديل للكتاب المدرسي

يتجهز كافة طلاب الصف 1 و 2 ثانوي لأداء الامتحانات، غدًا الإثنين الموافق 26/4/2021، بالمدارس الحكومية، وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن الامتحان سيكون بنظام الكتاب المفتوح "Open Book"، وأتاحت الوزارة للطلاب دخول الامتحان بما يعرف بـ "ورق المفاهيم" كبديل للكتاب المدرسي.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام، خطوات طباعة والحصول على ورق المفاهيم بديل الكتاب المدرسي خلال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي غدًا الاثنين، وذلك في السطور التالية:

ورق المفاهيم بديل الكتاب المدرسي
وأتاحت الوزارة ورق المفاهيم التي سيقوم الطالب بطباعتها كبديل عن الكتاب المدرسي، عبر موقع الوزارة الرسمي، والتي جاءت كالآتي:

الصف الاول الثانوي
يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي تحميل ورق المفاهيم بشكل مباشر (اضغط هنــــا).

الصف الثاني الثانوي علمي
إذا كنت من طلاب الصف الثاني الثانوي علمي فيمكنك تحميل ورق المفاهيم الخاص بالعام الدراسي (اضغط هنــــا).

ولطلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي فيمكنهم تحميل ورق المفاهيم (اضغط هنـــا).

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن الاختبارات ستكون ورقية وفقا لأسئلة الامتحان المجمع، حيث التزم واضعو الأسئلة بتعليمات وزارة التربية والتعليم بأن تكون الأسئلة تغطي ما درسه الطالب في منهج شهر أبريل فقط والتي جاءت كالتالي: 

أسئلة شهر أبريل للصف الأول الثانوي
تتضمن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لامتحان أبريل بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، الذي يبدأ غدا الاثنين الموافق 26 أبريل، حيث يؤدي الطلاب امتحانات:

- مواد اللغة العربية: 15 سؤالا

- التاريخ: 10 أسئلة

-الجغرافيا: 10 أسئلة

- اللغة الأجنبية الثانية: 10 أسئلة.

ويوم الثلاثاء 27 أبريل يمتحن المواد الآتية:

- اللغة الأجنبية الأولى: 15 سؤالا

- الفلسفة والمنطق: 10 أسئلة

- الرياضيات 10 أسئلة

ويؤدي الكلاب الامتحانات التالية خلال الأربعاء 28 أبريل:

- الكيمياء: 10 أسئلة

- الفيزياء: 10 أسئلة

- الأحياء: 10 أسئلة.

أسئلة امتحان أبريل للصف الثاني الثانوي
تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم الاثنين 26 أبريل فى مواد

- اللغة العربية بواقع 15 سؤالا

- رياضيات 1 بواقع 10 أسئلة

- رياضيات 2 بواقع 10 أسئلة

وفي يوم الثلاثاء 27 أبريل:

- اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤالا

- الكيمياء 10 أسئلة

- الأحياء 10 أسئلة.

ويؤدي الطلاب امتحان يوم 28 أبريل في:

- اللغة الأجنبية الثانية بواقع 10 أسئلة

- الفيزياء 10 أسئلة.

ننشر خطوات الحصول على "ورقة المفاهيم" لطلاب الثانوية العامة كبديل للكتاب المدرسي

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