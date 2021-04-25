محافظ جنوب سيناء: تطعيم 14 ألف عامل في الفنادق.. وسنطبق للسياح نظام الفقاعة الطبية



وتابع محافظ جنوب سيناء: "بدانا تطعيم العاملين في قطاع السياحة وسنطبق للسياح نظام الفقاعة الطبية"، موضحا أنه تم تطعيم 14 ألف عامل في الفنادق حتى الأن.



وأكمل: "حصلت على لقاح كورونا "الإنجليزي منذ شهرين"، مناشدا العاملين بالحصول على اللقاح دون خوف من أي أثار.



قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنهم يخططون لاستصلاح 20 ألف فدان بعد استغلال المياه الجوفية، مشيرا إلى أن نويبع أرض خصبة للزراعة وبها الأن 10 أحواض سمكية.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأحد، أن الجهاز المركزي للتعمير أنشا 15 تجمعا زراعيا داخل الأودية، كما جار إنشاء 6 كباري بمدينة شرم الشيخ، معلقا: "التطوير يجرى على قدم وساق".وأشار إلى أن السياحة مستمرة لدول عديدة في المحافظة مثل أوكراني وبيلا روسيا وهولندا بينما حركة السياحة الداخلية متعطلة هذه الفترة بسبب شهر رمضان المبارك.