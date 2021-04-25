بتورتة تحمل الصليب والسيد المسيح فنادق الغردقة تحتفل بـ "أحد السعف" (صور)

احتفل رواد ونزلاء الفنادق السياحية بمدينة الغردقة من المصريين والأجانب من جميع الجنسيات الأجنبية المختلفة بأحد السعف "الشعانين" بأعداد تورتة كبيرة عليها صورة السيد المسيح وتورتة لمجسم صليب السيد المسيح في جو بهجة وسرور وسط إجراءات وقائية واحترازية



احتفلت فنادق الغردقة بأحد الشعانين وهو سابع أحد في الصوم الكبير لدى الأقباط والأخير قبل عيد القيامة المجيد بالسعف المزين والأنوار وإعداد تورتة كبيرة من الحجم الكبير بصورة السيد المسيح ومجسم تورتة للصليب وسط تبادل التهاني بين نزلاء الفنادق من المصريين والأجانب والعاملين بالقطاع السياحي والتقاط الصور التذكارية بجانب تورتة وصليب المسيح في سعادة َواجواء احتفالية رائعة.



ومن جانبه قال رضا الدخاخني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة أن الفنادق أعدت احتفالات خاصة بأحد الشعانين شارك فيه عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشكيك ورومانيا، حيث تزيينت الفنادق بالسعف والزينة وأغصان النخيل والسعف، حيث تم صنع منها أشكالًا مختلفة من بينها.

. مضيفًا أن الفنادق حرصت على إعداد تورتة بصورة السيد المسيح ومجسم للصليب بالتورتة، وتبادل التهاني بعيد الإخوة الأقباط وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.

أوضح مصطفى عوض الشيف العمومي بأحد الفنادق بالغردقة أن إدارة الفندق حرصت على إعداد تورتة كبيرة عليها صورة المسيح للإحتفال مع النزلاء بأحد السعف وتورتة أخرى كمجسم للصليب واشترك معه في إعدادها خمسة شيفات واستغرقوا حوالي ساعتين في صنعها وتبلغ مساحة التورتة الواحدة متران و10اطباق بيض و20 كيلو دقيق و10 كيلوا كريم شانتيه

و 3شيكولاته بنيو 3 شيكولاته بيضاء و5 كيلوا سبونش، معبرًا عن سعادته بفرحة السائحين الأجانب بالاحتفال والتقاط الصور التذكارية مع التورتة.







وأكد حسام عسكر مدير تسويق مجموعة فنادق سياحية بالغردقة أن السائحين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع تورتة المسيح ومجسم الصليب ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في عودة تنشيط السياحة إلى شواطئ الغردقة حيث تعتبر وسيلة من وسائل التسويق والجذب السياحي، لافتا إلى أنتعاش السياحة الخارجية بفنادق الغردقة حيث

قاربت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 50 بالمائة وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، حيث شهدت مدينة الغردقة توافد عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك.