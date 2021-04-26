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أحمد أبو زيد يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس مشهده مع كريم عبد العزيز في "الاختيار2".. وسر مشاركته في "بين السما والأرض" (حوار)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
حوار مي مرسي
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يؤثر في الأعمال الدرامية دائما عدد من ضيوف الشرف الذي يعطون للعمل روح ومعنى، وكان من بين ضيوف شرف مسلسل "الاختيار2" الفنان أحمد أبو زيد والذي جسد دور أحد طلاب الأزهر المعتصمين أمام جامعة الأزهر، عقب فض رابعة والذي تم استقطابه من قبل عدد من عناصر الإخوان ليكون هؤلاء الطلاب سلاحًا لأعمال الشغب والتخريب

وحاور "الفجر الفني" الفنان أحمد أبو زيد والذي تحدث عن كواليس مشهده مع الفنان كريم عبد العزيز أثناء التحقيق معه عقب أعمال الشغب أمام جامعة الأزهر وإليكم نص الحوار:

حدثني عن مشاركتك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار2"؟
كنت أتابع الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" وشرف لي المشاركة في الجزء الثاني منه مع كريم عبد العزيز وبيتر ميمي وأحمد مكي، كما أن مسلسل "الاختيار" يعد نمبر 1 في السباق الرمضاني ويكفي وقوفي أمام النجم كريم عبد العزيز

من الذي رشحك لهذا الدور؟
إبراهيم فرج شاهد دوري في مسلسل "أهو ده اللي صار" وسأل عني محمود البزاوي والذي تحدث عن موهبتي واجتهادي، مما جعله يتواصل معي لتصوير أحد مشاهد "الاختيار2" مع كريم عبد العزيز.

حدثني عن تفاصيل شخصيتك في مسلسل "الاختيار2"؟
بجسد دور "سيف" وهو أحد طلاب جامعة الأزهر، والذي استقطبه عدد من عناصر الإخوان لتحقيق مصالحهم، حيث شارك في أحداث الشغب التي حدثت يوم 24 أكتوبر، أمام جامعة الأزهر.

ماهي استعدادتك للدور؟
استلمت الورق، وبدأت أحفظ الدور قبل إجراء أي بحث عن احداث هذا اليوم، ثم جلست مع عدد من أصدقائي من جامعة الأزهر حيث سردو لي تفاصيل عن بعض طلاب الجامعة المنتمين إلى عناصر الإخوان، كما أن إذا خرج أحد منهم من الجماعة يكون لهدف معين وهو إقناع عدد آخر من الطلاب بأفكارهم.

حدثني عن تفاعل الجمهور مع مشهدك مع كريم عبد العزيز؟
تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المشهد وشاركوه على عدد من الصفحات، وكان هذا على عكس ما توقعت، وأحدث صدى كبير خاصة على "يوتيوب".

ما كواليس مشهدك مع كريم عبد العزيز؟
شجعني بشكل كبير، حيث شعرت أثناء التصوير أن أعبر عن حبي له وإعجابي به وبموهبته، ولكن كان يجب أن انغمس داخل الشخصية، وعقب انتهاء المشهد "حضني" وقال لي "أنت انسان موهوب ربنا معاك وإن شاء الله هشوفك قريب".

ما تفاصيل دورك في مسلسل "ضد الكسر"؟
يتحدث الدور عن شاب يبحث عن فتاة، ووجد "ليلى" عبر "تليجرام"، وتعرف عليها، وذلك على الرغم من اختلاف الطبقة الإجتماعية بينهما، وكان سبب خفي لدخوله الحفلة ومن المقرر تفاجؤ الجمهور في الحلقات المقبلة.

حدثني عن دورك في مسلسل "بين السما والأرض"؟
في البداية كنت أصور عدد من المشاهد في "ضد الكسر" وكان الأستاذ ماندو العدل في زيارة للتصوير، وتعرف علي وطلب مني أن أشارك في مسلسل "بين السما والأرض"، ووقفت في دوري لهذا العمل أمام هاني سلامة.

واختتم حديثه أنه بدأ حياته الفنية منذ سنوات عديدة، منذ مسرح الجامعة، وأتمنى أن يوفقني الله في القادم من أعمالي.

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