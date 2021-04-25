تدريبات تأهيلية لحمدي فتحي في مران الأهلي
أدى
حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جانبًا من التدريبات
البدنية والتأهيل، في إطار تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي.
وأدى
حمدي فتحي تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم
مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وواصل
فتحي أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل
بالفريق.
وقال
الدكتور أحمد أبو عبلة إن الأشعة التي أجراها حمدي فتحي مؤخرًا جاءت مطمئنة
للغاية.
وكان
حمدي فتحي قد أجرى جراحة في الكوع بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب الوطني.
ويستعد
الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.
وأجرى
لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات
طبية قبل المباريات الرسمية.
ويستأنف
الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة
إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
وفاز
الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب
بتروسبورت، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.