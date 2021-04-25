Advertisements

تدريبات تأهيلية لحمدي فتحي في مران الأهلي

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

أدى حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل، في إطار تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي.

 

وأدى حمدي فتحي تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وواصل فتحي أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق.

 

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة إن الأشعة التي أجراها حمدي فتحي مؤخرًا جاءت مطمئنة للغاية.

 

وكان حمدي فتحي قد أجرى جراحة في الكوع بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب الوطني.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

 

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

 

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

 

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عودة الجناح الطائر.. خبر سار للأهلي قبل موقعة المصري

منذ أقل من ساعة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 7 ساعات

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ 17 دقيقة

تعرف على سر مشادة رمضان صبحي مع حسام حسن

منذ ساعة و 25 دقيقة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ ساعة و 28 دقيقة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ يوم

أتلتيكو مدريد يسقط أمام بلباو ويعطي برشلونة فرصة تصدر الليجا

منذ أقل من ساعة

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:21 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

11:10 م

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى