رئيس جهاز تنمية سيناء: المخطط يستهدف نقل 3 مليون مواطن للإقليم

قال محسن سعيد، رئيس جهاز تنمية سيناء، إن الجهاز أحد أفرع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن الجهاز بدأ التنمية في سيناء بعد انتصار السادس من أكتوبر.



ولفت "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاحد، إلى أن سيناء كان عديمة التنمية بعد تحقيق نصر السادس من أكتوبر، فكافة الطرق والمباني والمدن المتواجدة في سيناء الأن، قام بإنشائها جهاز تعمير سيناء



ولفت إلى أن المخطط كان يهدف لنقل 3 مليون مواطن إلى سيناء، في إطار الحفاظ على الامن القومي، ولكن بسبب أن معدلات التنمية لم تسير بالشكل المطلوب، فيوجد في سيناء الآن أقل من مليون مواطن.

