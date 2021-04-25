أتلتيكو مدريد يسقط أمام بلباو ويعطي برشلونة فرصة تصدر الليجا

سقط أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة أمام أتليتك بيلباو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





افتتح أتلتيك بيلباو التسجيل عبر أليكس بيرينج في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، وأدرك المدافع ستيفان سافيتش التعادل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 77 من ضربة رأسية محكمة.





وفي الدقيقة 86 أضاف ايببغو مارتينيز الهدف الثالث لأتلتيك بلباو لتنتهي المباراة بفوز الفريق الباسكي بهدفين مقابل هدف.









رفع أتلتيك بيلباو رصيده بهذا الفوز إلى 41 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 74 في المركز الأول، وبات مهددا بفقدان الصدارة حال فوز برشلونة في مباراته المؤجلة.