Advertisements
عودة الجناح الطائر.. خبر سار للأهلي قبل موقعة المصري
الأحد 25/أبريل/2021 - 10:59 م
علي نبوي
Advertisements
شارك
محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران
الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وانتظم
محمد هاني في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم، بعد تعافيه من الإصابة
العضلية التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة
الماضية.
ويستعد
الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.
وأجرى
لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء
مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
واستأنف
الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة
إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
وفاز
الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب
بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
Advertisements