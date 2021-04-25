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الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهتي المصري والجونة في الدوري

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهتي المصري والجونة في الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء المسحات الطبية قبل المباريات الرسمية.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

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