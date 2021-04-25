الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهتي المصري والجونة في الدوري

Advertisements
الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهتي المصري والجونة في الدوري
الأحد 25/أبريل/2021 - 10:59 م
علي نبوي
Advertisements
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهتي المصري والجونة في الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء المسحات الطبية قبل المباريات الرسمية.
ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements