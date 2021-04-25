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موسيماني يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران المسائي للأهلي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. 

وحرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق للتأكيد على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمرحلة المهمة القادمة، مع شرح الإيجابيات والسلبيات الخاصة بمباراة الفريق الأخيرة أمام إنبي. 

وشدد موسيماني في اجتماعه باللاعبين على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة، نظرًا إلى ضغط المباريات وأهميتها في مشوار الفريق في بطولة الدوري. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز. 

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز. 

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

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