يوسف الحسيني لـ محمد رمضان: "ارفع سماعة التليفون واعتذر لعمرو اديب"

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على إثار الفنان محمد رمضان المشاكل، مع الإعلامي الكبير عمر أديب، وأسرة الفنان أسماعيل ياسين، قائلًا: "أنا أعتبر عمرو أديب أستاذي، وبعشق الفنان إسماعيل ياسين"



ووجه "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، حديثه لمحمد رمضان،: "هيعود عليك الخناق بإيه،...يا محمد صالح الناس وبوس راسهم، وادفع التعويض اللائق لأسرة الطيار،...مافيش حد بيقول على اللي بيعتذر صغير"



وتابع يوسف الحسيني:" الاعتذار من شيم الكبار...أبو حميد قلب الاسد، خلي قلبك قلب أسد، وما تخفش من الاعتذار، أرفع سماعة التليفون واعتذر للإعلامي عمر أديب..بلاش قضايا من هنا وقضايا من هنا"

