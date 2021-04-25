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يوسف الحسيني لـ محمد رمضان: "ارفع سماعة التليفون واعتذر لعمرو اديب"
الأحد 25/أبريل/2021 - 11:53 م
كساب أحمد
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علق الإعلامي يوسف الحسيني، على إثار الفنان محمد رمضان المشاكل، مع الإعلامي الكبير عمر أديب، وأسرة الفنان أسماعيل ياسين، قائلًا: "أنا أعتبر عمرو أديب أستاذي، وبعشق الفنان إسماعيل ياسين"
ووجه "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، حديثه لمحمد رمضان،: "هيعود عليك الخناق بإيه،...يا محمد صالح الناس وبوس راسهم، وادفع التعويض اللائق لأسرة الطيار،...مافيش حد بيقول على اللي بيعتذر صغير"
وتابع يوسف الحسيني:" الاعتذار من شيم الكبار...أبو حميد قلب الاسد، خلي قلبك قلب أسد، وما تخفش من الاعتذار، أرفع سماعة التليفون واعتذر للإعلامي عمر أديب..بلاش قضايا من هنا وقضايا من هنا"
ووجه "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، حديثه لمحمد رمضان،: "هيعود عليك الخناق بإيه،...يا محمد صالح الناس وبوس راسهم، وادفع التعويض اللائق لأسرة الطيار،...مافيش حد بيقول على اللي بيعتذر صغير"
وتابع يوسف الحسيني:" الاعتذار من شيم الكبار...أبو حميد قلب الاسد، خلي قلبك قلب أسد، وما تخفش من الاعتذار، أرفع سماعة التليفون واعتذر للإعلامي عمر أديب..بلاش قضايا من هنا وقضايا من هنا"
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