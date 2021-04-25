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يوسف الحسيني لـ محمد رمضان: "ارفع سماعة التليفون واعتذر لعمرو اديب"

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الإعلامي يوسف الحسيني، على إثار الفنان محمد رمضان المشاكل، مع الإعلامي الكبير عمر أديب، وأسرة الفنان أسماعيل ياسين، قائلًا: "أنا أعتبر عمرو أديب أستاذي، وبعشق الفنان إسماعيل ياسين"

ووجه "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، حديثه لمحمد رمضان،: "هيعود عليك الخناق بإيه،...يا محمد صالح الناس وبوس راسهم، وادفع التعويض اللائق لأسرة الطيار،...مافيش حد بيقول على اللي بيعتذر صغير"

وتابع يوسف الحسيني:" الاعتذار من شيم الكبار...أبو حميد قلب الاسد، خلي قلبك قلب أسد، وما تخفش من الاعتذار، أرفع سماعة التليفون واعتذر للإعلامي عمر أديب..بلاش قضايا من هنا وقضايا من هنا"

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