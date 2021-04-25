مران الأهلي.. تدريبات بدنية والتأهيل لحمدي فتحي وجلسة استشفائية لسعد سمير وعودة محمد هاني

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مران الأهلي.. تدريبات بدنية والتأهيل لحمدي فتحي وجلسة استشفائية لسعد سمير وعودة محمد هاني
الأحد 25/أبريل/2021 - 11:06 م
علي نبوي
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أدى حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل، في إطار تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي.
وأدى حمدي فتحي تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وواصل فتحي أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة إن الأشعة التي أجراها حمدي فتحي مؤخرًا جاءت مطمئنة للغاية.
وكان حمدي فتحي قد أجرى جراحة في الكوع بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب الوطني.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
شارك محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وانتظم محمد هاني في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
خاض سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تدريبات استشفائية وبدنية في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
واكتفى سعد سمير، مدافع الفريق، بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم»، وذلك وفقًا للبرنامج المحدد له من الجهاز الفني بعد مشاركته في مباراة الفريق أمام إنبي أمس.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
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