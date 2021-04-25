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مران الأهلي.. تدريبات بدنية والتأهيل لحمدي فتحي وجلسة استشفائية لسعد سمير وعودة محمد هاني

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أدى حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل، في إطار تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي. 

وأدى حمدي فتحي تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. 

وواصل فتحي أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق. 

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة إن الأشعة التي أجراها حمدي فتحي مؤخرًا جاءت مطمئنة للغاية.

وكان حمدي فتحي قد أجرى جراحة في الكوع بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب الوطني.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز. 

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

شارك محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم محمد هاني في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية. 

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز. 

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.


خاض سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تدريبات استشفائية وبدنية في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفى سعد سمير، مدافع الفريق، بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم»، وذلك وفقًا للبرنامج المحدد له من الجهاز الفني بعد مشاركته في مباراة الفريق أمام إنبي أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

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