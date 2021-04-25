استشاري: تحويل مسار المعدة عملية قوية في علاج السكر

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن هناك إمكانية للتحرك بعد إجراء عملية تحويل المسار بساعتين، وتناول المياه بعد 6 ساعات، مشيرًا إلى أن الالم بعد إجراء العملية يكاد يكون غير موجود، بسبب إعطاء جرعة من المخدر المركز لتقليل الألم.



وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن تحويل مسار المعدة عملية قوية في علاج مرض السكر، وتقام من خلال فتحات صغيرة، ومن الممكن العودة للعمل بعد يوم من إجراء العملية.



وأشار إلى أن هناك امكانية لخفض الوزن 50 كيلو في أول 6 شهور من إجراء العملية، لافتَا إلى أن عملية تحويل المسار تصلح لكل الأعمار، وتعبر من العمليات الراقية جدًا في إنقاص الوزن.

