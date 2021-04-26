اليوم.. مجلس النواب يناقش تعديل بعض أحكام إنشاء صندوق تحيا مصر

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل لعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق تحيا مصر.





وتناقش الجلسة أيضًا، تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.





ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، نهائيًا على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.





ويهدف مشروع القانون إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه.



