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صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ينشئ 3 قطاعات مركزية بالمحافظات

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلن اللواء دكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، انشاء قطاعات مركزية لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، في محافظات الغربية والإسماعيلية وسوهاج، كنقاط عمل في قطاعات: الدلتا، القناة، والصعيد، بهدف سرعة ومرونة تنفيذ الأدوار ورفع كفاءة العمل، والحرص على مصلحة المربي، للحصول على القروض التي تمنحها الدولة بهدف تنمية الثروة الحيوانية.

واشار الى ان ذلك يأتي في إطار تطوير العمل بالصندوق التأمين، وسهولة التواصل مع المربيين وعملاءه بالمحافظات المختلفة، تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واوضح صابر ان صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يعد هو أقدم جهة تخصصية والأكثر احترافية، حيث تم انشاءه عام 1959، كما تغطى مظلة التأمين في حدود أكثر من 25% من أجمالي رؤوس الماشية في مصر.

وفي سياق متصل واصل الصندوق جولاته الميدانية بأسواق الماشية في المحافظات المختلفة، حيث تم عقد لقاء مع المربيين بأسواق محافظة الغربية، لتوعيتهم بأهمية التأمين على ماشيتهم، وتم الاشارة الى ان الدوله تمد يد العون والمساعدة للمربيين، بهدف احداث تنميه مستدامه ف مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني كمنطومه متكامله ومترابطة، كما تم توضيح الدور الهام الذي تقوم به وزاره الزراعه ف مجال تنميه الثروه الحيوانيه ودعم المزارع والمربي والحفاظ على الثروه الحيوانيه المملوكه لهم.

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