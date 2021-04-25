Advertisements

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
صرح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في حديث خاص لصحيفة "مايل أون صنداي" البريطانية "يجب على الجميع تحمل عواقب ما فعله، ولا يمكننا أن نتظاهر بأنه لم يحدث أي شيء". 

وتابع "بالنسبة لي، هناك فارق كبير بين الأندية الإنكليزية والستة الأخرى. انسحبت في البداية، واعترفت بالخطأ. يتطلب الأمر شخصية كبيرة من أجل القول لقد أخطأت".

ورغم كلمات تشيفيرين المشجعة، إلاّ أن الأندية الانكليزية لن تفلت من العقاب، ولكنها لن تكون بشدة العقوبات التي ستطال الأندية الأخرى، في حين رفض السلوفيني تحديد نطاق العقوبات المحتملة.

وأردف قائلاً من دون إزالة الشكوك "سنضع الجميع أمام مسؤولياتهم (...) هل ستكون (العقوبات) تأديبية؟ هل ستكون بقرار من اللجنة التنفيذية؟ سنرى. من المبكر القول".

وكانت ستة أندية إنكليزية وثلاثة إسبانية ومثلها إيطالية من بين الأغنى في القارة الأوروبية، أطلقت مشروع مسابقة جديدة شبه مغلقة تعتمد على نظام مشاركة 15 نادياً من أصل 20 في كل عام.

ولكن أمام الانتقادات الإعلامية والسياسية وردة فعل الجماهير الغاضبة، كانت الأندية الإنكليزية الستة وهي ليفربول ومانشستر سيتي ويونايتد وتشيلسي وتوتنهام وأرسنال أوّل من انسحبت من المسابقة الثلاثاء، لتليها أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر وميلان.

غير أن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الإيطالي رفضت الانصياع للاحتجاجات وإعلان تراجعها، الأمر الذي دفع تشيفيرين للسخرية ووصفها بالأندية التي تعتقد "أن الأرض مسطحة وأن مسابقة الدوري السوبر ما زالت قائمة".

في المقابل، وضع رئيس الاتحاد القاري الأندية الانكليزية الستة في كفة أخرى، كونها أوّل من بادر إلى الإعلان عن التخلي عن الفكرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد وبرشلونة ريال مدريد توتنهام برشلونة

أخبار تهمك

أتلتيكو مدريد يسقط أمام بلباو ويعطي برشلونة فرصة تصدر الليجا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 39 دقيقة

باريس سان جيرمان يعلن مدة إصابة مبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ربع ساعة

تعرف على ما يحتاجه برشلونة للفوز بالليجا هذا الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ يوم

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على سر مشادة رمضان صبحي مع حسام حسن

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

منذ ساعة و 25 دقيقة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

نجم الأهلي يضع موسيماني في ورطة قبل الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 12 ساعة

عودة الجناح الطائر.. خبر سار للأهلي قبل موقعة المصري

منذ أقل من ساعة

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

نجم مانشستر سيتي يُطالب بمنح لقب الدوري الإنجليزي لليفربول

يويفا يتخذ قرارًا ناريًا

رئيس الاتحاد الأوروبي يزف بشرى سارة بشأن الدوريات العالمية

يويفا يزف بشرى سارة بشأن استئناف الدوريات الأوروبية

مفاجأة في يوفنتوس بعد أنباء عن عودة الدوري الإيطالي

صراع بين مانشستر سيتي ويونايتد على نجم أتلتيكو مدريد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:21 م

أول تعليق لـ وزير التعليم على انتهاء العام الدراسي بعد امتحانات إبريل

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

07:59 م

تصريح ناري من يويفا بشأن العقوبات تجاه ريال مدريد وبرشلونة

11:10 م

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

07:43 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى