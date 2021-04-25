العاصمة في 24 ساعة: نقل سكان بطن البقرة بمصر القديمة.. وتنفيذ 11 قرار إزالة بطرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة وأحيائها، جهودها لإزالة عقارات منطقة بطن البقرة بحي مصر القديمة، بهدف القضاء على المناطق العشوائية، ونقل سكانها إلى مناطق حضارية وآمنة، بالإضافة إلى ضبط مخالفي البناء خلال شهر رمضان.



ونستعرض لكم جهود محافظة القاهرة وأحيائها لإزالة منطقة بطن البقرة وضبط مخالفي البناء:-



- نقل سكان منطقة البقرة



قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة بمصر القديمة، تستهدف تغيير حياة ٢٠٠٠ أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.



وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم إخلاء ٤٣ عقارا بالمنطقة حتى الآن من إجمالي ٧٣٠ أخرى جار إزالتهم، مشيرًا إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة، التي ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم.



وأشار المحافظ، إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم، مع توفير عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.



- إزالة 730 عقار من بطن البقرة



أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الأعمال جارية لإزالة ٧٣٠ عقارا بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.



بالإضافة، لتوفير جميع الخدمات(ثقافية واجتماعية وحضارية وتعليمية ورياضة) لقاطني تلك المناطق، بما يشكل لهم نقلة حضارية.



- المنطقة الشرقية



قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه بناء على الشكاوى الواردة من سكان تقسيم عمر بن الخطاب بنطاق حي السلام، والتي يتضررون فيها من قيام مالك العقار رقم ١٢٧ بهدم حائط للتحويل من سكني إلى تجاري، فقد تم إحالة المالك إلى النيابة العامة.



وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم إجبار المالك بالبناء مرة أخرى لسكني.



- حي البساتين



واصلت رئاسة حي البساتين، أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بمنطقة بئر أم سلطان، بإشراف من أحمد جودة، رئيس حي البساتين وشرطة المرافق بالحي وقسم شرطة البساتين، وبمتابعة المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.



كما تابع "جودة"، أصحاب المصانع لإخلائها وعمل الإزالات اللازمة والاستقطاعات المطلوبة لعدد ١٥ مصنعا، لحل تعارضات الطريق الدائري بمنطقة بئر أم سلطان.



- حي الازبكية



نفذت الأجهزة التنفيذية لحي الأزبكية عدة حملات لإعادة الانضباط لشوارع الحي، ومنطقة وسط المدينة، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لأجهزة الحي، خاصة وأن به شوارع ومناطق حيوية مثل (٢٦ يوليو و الألفي).



كما تمكنت الحملة، من إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، بقطعة أرض فضاء رقم 13 حارة جنينة مفتاح من شارع بين الحارات، وتمت الإزالة فى المهد، وجار المتابعة لمنع عودة المخالفة مرة أخرى.



- حي طرة



أشرف اللواء محمد المجبر، رئيس حي طرة، بالمشاركة مع مديري شرطة مسطحات الجيزة، والإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى ومفتش نيل حلوان، ومدير إدارة حماية النيل بالحي، على تنفيذ ١١ قرار إزالة، عبارة عن (13 ماكينة رفع مياه بدون ترخيص، وتم عمل إزالة جزئية، عبارة عن تشوينات من الدبش تقدر ب 300م٣ وذلك لزيادة كميات التشوينات).



وأوضحت رئاسة حي طرة، أنه سوف يتم استكمال رفع التشوينات بوقت لاحق، لافتة إلى أن الإزالة تمت بمعدات الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى، ومدير الأملاك بحي طرة.

